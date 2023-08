MIT * TRASPORTI: « CONTATTO TRA SALVINI E MINISTRO FRANCESE BEAUNE, FOCUS SUL CASO BRENNERO ED I DIVIETI UNILATERALI DECISI DALL’AUSTRIA »

09.26 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TRASPORTI, PREVISTO CONTATTO TRA SALVINI E IL MINISTRO FRANCESE. IL MIT SPINGE SUL BRENNERO CONTRO I DIVIETI AUSTRIACI

Sono in corso riunioni e contatti telefonici tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini con tecnici ed amministratori locali sul caso dei valichi alpini più problematici. In particolare, nelle prossime ore, in agenda è previsto un contatto diretto con l’omologo francese Clément Beaune: al centro del colloquio la situazione sul confine Italia-Francia e il dossier Tav. A proposito di Alta Velocità Torino-Lione, Salvini ribadisce l’intenzione di recarsi al più presto sul cantiere.

Il vicepremier e ministro continua poi a seguire con particolare attenzione il caso Brennero, su cui è forte la determinazione di avviare il procedimento davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea contro i divieti unilaterali decisi dall’Austria. Il Mit ha avviato formalmente la procedura di precontenzioso che dovrà essere finalizzata da Palazzo Chigi. Così una nota del Mit.