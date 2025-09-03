Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

MIT * PONTE SULLO STRETTO: «È GIÀ INTERAMENTE FINANZIATO CON RISORSE STATALI, NON SONO PREVISTI FONDI DESTINATI ALLA DIFESA»

10.45 - mercoledì 3 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
PONTE SULLO STRETTO, IL MIT: “OPERA GIÀ FINANZIATA, NON PREVISTI FONDI NATO”

“Il Ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa. Al momento, l’eventuale utilizzo di risorse Nato non è all’ordine del giorno e – soprattutto – non è una necessità irrinunciabile. L’opera non è in discussione”. Così una nota del Mit.

 

