Viabilità Trento

MIT * OLIMPIADI 2026: «LO STADIO DEL BIATHLON DI ANTERSELVA È RINNOVATO, GLI ATLETI HANNO COLLAUDATO GLI IMPIANTI»

08.15 - sabato 16 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)
///

Ad Anterselva è pronto a brillare il rinnovato Stadio del Biathlon, dove gli atleti hanno potuto collaudare gli impianti e i percorsi, in vista dell’evento olimpico, disputando la Coppa del Mondo.

Il biathlon è una spettacolare combinazione di sci di fondo e tiro con la carabina: richiede agli atleti resistenza, precisione e nervi saldi, alternando sforzo fisico e concentrazione assoluta.

L’impianto, che sarà uno dei gioielli dei Giochi Milano Cortina 2026, ha visto la costruzione di un nuovo edificio con facciata fotovoltaica, dotato di deposito per armi e munizioni, spazi per il CIO trasformabili dopo le Olimpiadi e nuove cabine per la stampa.

Sono stati inoltre realizzati nuovi tunnel per le macchine battipista e collegamenti verticali per migliorare accessibilità e sicurezza.

Qui si disputeranno alcune delle gare più attese, con grandi campioni italiani e stranieri pronti a sfidarsi in uno scenario unico.

Il rinnovato stadio non solo alzerà lo standard tecnico e organizzativo del biathlon, ma rappresenterà anche un biglietto da visita dell’Italia sportiva nel mondo, lasciando in eredità una struttura capace di attrarre nuovi appassionati e far crescere le stelle di domani.

