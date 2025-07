MIT – MINISTRO SALVINI * NUOVO CODICE STRADA: «A 7 MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE I DATI, -10,6% DECEDUTI, -3,6% FERITI E -8,4% INCIDENTI MORTALI»

14.31 - mercoledì 23 luglio 2025

Nuovo Codice della Strada: a sette mesi dall’entrata in vigore -10,6% deceduti, -3,6% feriti e -8,4% incidenti mortali. Aumentano i controlli ma calano le contestazioni: ottimo segnale.

A sette mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i dati raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri confermano un ulteriore miglioramento per la sicurezza e le vite salvate.

I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 luglio 2025 rispetto al periodo analogo dell’anno precedente.

Si registra un calo significativo dei decessi (-10,6%, da 762 a 681), delle persone ferite (-3,6%, da 24.143 a 23.185) e degli incidenti mortali (-8,4%, da 692 a 634).

Nello specifico, si contano 81 morti in meno, 958 feriti in meno e 58 incidenti mortali in meno. In generale, il numero complessivo di incidenti stradali è diminuito, passando da 41.566 nel periodo precedente a 40.532 nel periodo in esame; si contano quindi 1.034 incidenti in meno.

Dal punto di vista dei controlli, in sette mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice ci sono state 482.045 verifiche con etilometri o precursori. Nonostante l’incremento delle verifiche, le sanzioni per guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS) sono diminuite del 21,6%, attestandosi a 8.989.

Le patenti ritirate sono state 43.003, tra queste, 21.543 per uso del cellulare alla guida. Sono state inoltre ritirate 28.562 carte di circolazione.

Le violazioni complessive contestate sono diminuite del 14,9%, arrivando a 1.050.165. In particolare, si è osservata una riduzione del 19,8% per l’eccesso di velocità (art. 142 CdS) con 274.162 violazioni, e un calo dell’8,5% per il mancato uso delle cinture di sicurezza (art. 172 CdS) con 54.143 violazioni.

I dati sono, come di consueto, forniti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Servizio Polizia Stradale, e condivisi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.