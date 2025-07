MIT – MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI * A22 – AUTOSTRADA BRENNERO: «INCONTRO A ROMA TRA SALVINI -FUGATTI – KOMPATSCHER, ATTESA PER LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA»

14.03 - mercoledì 23 luglio 2025

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha incontrato al Mit i Presidenti della Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.

È stata l’occasione per fare il punto della situazione su una serie di dossier a partire da quello della A22.

Il Ministro e i Presidenti hanno convenuto di attendere l’esito della sentenza della corte di giustizia europea, con la consapevolezza che qualsiasi percorso futuro conterrà i criteri e gli obblighi del bando esistente.

Tra le altre questioni, si sono confrontati sulla regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti al Brennero (ci sono alcune ipotesi come lo studio tecnico per la gestione dei flussi di traffico, la digitalizzazione o un pedaggiamento variabile). A questo proposito, è stata discussa anche l’ipotesi dell’esenzione – sia dal blocco che dal pedaggio – per i mezzi pesanti a zero emissione.

È stato anche posto il tema dei maggiori controlli su velocità e rumori sui passi per il Sudtirolo come richiesto da sindaci di Bolzano.

Salvini ha espresso soddisfazione per il rispetto dei tempi per i lavori in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina e ha annunciato la presenza a Bolzano il prossimo 18 settembre per la cerimonia di abbattimento del diaframma nel cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero.

