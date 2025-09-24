Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

MIT – MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI * PONTE SULLO STRETTO: «CON LA CORTE DEI CONTI NORMALE INTERLOCUZIONE, PRESTO DAREMO TUTTE LE INTEGRAZIONI»

17.52 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

PONTE SULLO STRETTO, IL MIT: “CON CORTE DEI CONTI NORMALE INTERLOCUZIONE, PRESTO DAREMO TUTTE LE INTEGRAZIONI”.

Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro.

 

ON. BONELLI (AVS) * PONTE SULLO STRETTO: «DALLA CORTE DEI CONTI GRAVISSIMI RILIEVI SUL PROGETTO, MELONI RENDA PUBBLICI DOCUMENTI E SOLLEVI SALVINI DAL MINISTERO»

OPINIONEWS ITALIA

