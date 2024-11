MIT – MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI * NCC – TEMPI SOSTA: «NON PUÒ ATTENDERE I SERVIZI SU PIAZZA»

18.14 - sabato 9 novembre 2024

Il decreto sul foglio di servizio, atteso da sei anni e varato ad inizio novembre, è stato oggetto di un lunghissimo confronto con gli operatori di settore ed è parte di un pacchetto di tre decreti finalizzati a prevenire l’abusivismo e a razionalizzare le modalità di controllo sui servizi di trasporto pubblico non di linea. Il provvedimento prevede l’attivazione di una piattaforma ministeriale per consentire agli operatori NCC di registrare i loro servizi in modalità digitale.

tabilisce inoltre un obbligo di sosta di 20 minuti che riguarda il tempo minimo tra la prenotazione e l’inizio del servizio quando l’NCC non parte dalla rimessa. Non si tratta quindi di un tempo di attesa generalizzato tra ogni servizio e il successivo, ben potendo gli NCC avere servizi prenotati continuativi senza limite di attesa tra l’uno e l’altro. Tale vincolo dipende dalle differenze costitutive previste a legislazione vigente tra Taxi e NCC che si configurano come due diversi servizi pubblici non di linea: il taxi è un servizio obbligatorio ed opera a tassametro, su richiesta su piazza e non su prenotazione; l’NCC invece opera sulla base di prezzi di mercato ed è rivolto ad una utenza selezionata attraverso la prenotazione, per cui non può attendere i servizi su piazza.