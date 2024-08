MIT * “L’ITALIA IN MOVIMENTO”: «AL MEETING DI RIMINI L’AREA DEDICATA ALLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, DAL 20 AL 25 AGOSTO»

20.05 - venerdì 16 agosto 2024

“L’Italia in Movimento”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Meeting di Rimini. Un’area di oltre 3000 metri quadri di spazi espositivi e di esperienze immersive e interattive.

Dal 20 al 25 agosto 2024, alla Fiera di Rimini, il MIT presenta “l’Italia in Movimento”, una grande area interamente dedicata alle infrastrutture e trasporti nell’ambito del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli.

Anche nota come Meeting di Rimini, la manifestazione – giunta ormai alla 45ª edizione – è caratterizzata da una fitta agenda di incontri, panel e workshop, ai quali presenziano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, richiamando migliaia di visitatori da tutta Italia.

L’obiettivo de “l’Italia in Movimento” è mostrare ai cittadini lo stato dell’arte e le innovazioni di tutto il settore delle infrastrutture e trasporti, che riveste un’importanza centrale per la qualità di vita delle persone e la competitività delle imprese. Per farlo, il MIT ha attivato sinergie e coordinato oltre 3000 metri quadrati di spazi espositivi, definendo un’area ricca di esperienze immersive e interattive.

Nel Padiglione A1 della Fiera di Rimini, sarà possibile visitare gli spazi espositivi di:

– Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

– ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;

– ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile;

– ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;

– ACI, o Automobile Club d’Italia;

– Autostrade per l’Italia;

– FNM Group, società lombarda di mobilità sostenibile.

Negli oltre 600 metri quadri direttamente afferenti al dicastero, i visitatori potranno scoprire l’impegno del MIT per costruire l’Italia del futuro attraversando gli spazi espositivi realizzati con il supporto della Guardia Costiera, di RAM SpA – società in-house del Ministero – e di alcune strutture interne: il Dipartimento dei trasporti e della navigazione, la Struttura Tecnica di Missione (STM), la Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali, responsabile del “Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020” PON-IR.

In tali spazi, i visitatori potranno ammirare, attraverso una mappa digitale e interattiva, l’imponente insieme di interventi e progetti finanziati dal Ministero in tutto il Paese. Inoltre, per la prima volta, chiunque avrà la possibilità di scoprire, con un apposito visore, l’attraversamento stabile sullo Stretto di Messina, comparando il famoso “ponte” con altre note grandi infrastrutture.

Non finisce qui: tra il Padiglione e il parcheggio della Fiera, sarà possibile osservare e – in alcuni momenti della giornata – salire a bordo di veicoli a guida autonoma grazie alla partnership con il Politecnico di Milano.

Non solo esperienze immersive e interattive, “l’Italia in Movimento” offrirà anche numerosi eventi, panel e talk, il cui programma completo è disponibile online. Tra questi, il 21 agosto alle ore 18:00, “In strada guida la sicurezza: obiettivo zero vittime”, un panel interamente dedicato al tema della sicurezza stradale a cui parteciperanno il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il pilota motociclistico Loris Capirossi.

Tra i partecipanti al talk anche Alessandro Invernici, giornalista e fondatore dell’Associazione “Ragazzi on the Road”, promotrice di un’innovativa iniziativa di educazione alla strada e alla legalità, che sarà offerta nell’ambito del Meeting di Rimini: un selezionato gruppo di ragazzi tra i 16 e i 20 anni potrà prendere parte ai reali turni di servizio delle Forze dell’Ordine a Rimini. Le candidature (www.ragazziontheroad.it) sono aperte.

Per approfondire queste e molte altre iniziative, scoprire tutti i soggetti e i partner presenti e vedere gli aggiornamenti sulla partecipazione del dicastero al Meeting di Rimini, è possibile visitare la pagina dedicata a “l’Italia in Movimento” o il sito internet della manifestazione.