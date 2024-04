MIT * CONSIGLIO DEI MINISTRI: « APPROVATI DUE PROVVEDIMENTI VOLUTI DA SALVINI »

15.00 - martedì 9 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Approvati in Consiglio dei ministri due provvedimenti su proposta del vicepremier e ministro Matteo Salvini.

Si tratta del decreto con cui nasce la società per azioni “Autostrade dello Stato”, interamente partecipata dal MEF e sottoposta al “controllo analogo” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una società tutta pubblica, insomma, che avrà il compito di gestire le autostrade statali a pedaggio.

Il secondo intervento attiene alla modifica del regolamento per la disciplina del servizio di ormeggio. Il provvedimento prevede che il servizio di ormeggio è svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori, selezionato a seguito di procedura concorsuale, la mobilità degli ormeggiatori tra i vari porti e stabilisce la disciplina tariffaria, i cui parametri saranno di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una norma di riordino e disciplina chiesta con forza dagli operatori del settore.

Così una nota del Mit.