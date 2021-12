MIT * CICLOVIE TURISTICHE: SOTTOSEGRETARIO CANCELLERI, « ÀSSEGNATI 400 MLN PER IL RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ, 30 MLN PER L’AREA DEL GARDA »

16:35 - 2/12/2021

Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri. Approvata oggi in Conferenza Unificata l’intesa in merito al finanziamento per il rafforzamento della mobilità ciclistica e delle ciclovie turistiche.

Si tratta di un finanziamento di 400 milioni di euro, per gli esercizi dal 2022 al 2026, assegnati alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento e GRAB, di cui 150 milioni di fondi statali a legislazione vigente e 250 milioni dal canale di finanziamento europeo. Il 50% dei 400 milioni è assegnato alle regioni del Sud per la realizzazione di almeno 1235 chilometri aggiuntivi di ciclovie turistiche.

In particolare:

– 51 milioni vengono assegnati alla ciclovia Vento (Venezia-Torino),

– 22,5 milioni alla ciclovia Sole (Verona-Firenze),

– 14 milioni alla ciclovia Grab (Grande Raccordo Anulare delle biciclette di Roma),

– 39,5 milioni alla ciclovia dell’Acquedotto pugliese (da Caposele in provincia di Avellino a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia),

– 74 milioni a quella Adriatica,

– 44,5 milioni alla Tirrenica,

– 30 milioni alla ciclovia del Garda,

– 33 milioni alla ciclovia della Sardegna,

– 61,5 milioni alla ciclovia Magna Grecia (Basilicata-Calabria-Sicilia),

– 30 milioni alla ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia.

In aggiunta alla Regione Marche, capofila della Ciclovia Adriatica, vengono assegnati 27,5 milioni di fondi statali a legislazione vigente. Alle regioni Umbria, Valle d’Aosta, Campania e la Provincia Autonoma di Bolzano saranno assegnati finanziamenti entro il limite massimo di 68,5 milioni di euro, previa valutazione istruttoria del progetto di fattibilità tecnica ed economica di un lotto funzionale di ciclovia.

“L’obiettivo è il potenziamento delle ciclovie turistiche finalizzata ad un turismo sempre più sostenibile, per una mobilità a zero emissioni nelle aree più attrattive del Paese, aprendo la linea ad un itinerario su due ruote sempre più accessibile grazie agli enormi finanziamenti ottenuti dal Governo per il potenziamento, a livello nazionale, di infrastrutture ciclabili” osserva il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili presente alla Conferenza Unificata di oggi pomeriggio.