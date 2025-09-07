MIT * CERNOBBIO – FORUM AMBROSETTI: SALVINI, «PIANO INFRASTRUTTURE DA 204 MILIARDI PER FERROVIE, ENERGIA – CITTÀ – PONTE SULLO STRETTO»

18.23 - domenica 7 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Infrastrutture: Salvini presenta piano da 204 miliardi di euro di investimenti. ​Intervento alla 51ª edizione del forum Ambrosetti di Cernobbio. ​Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato oggi alla 51ª edizione del Forum di Cernobbio, organizzato da The European House – Ambrosetti, dal titolo: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.

​Durante l’evento, svoltosi a Villa d’Este, il ministro è intervenuto al panel “L’Italia nel quadro Globale” per discutere degli investimenti infrastrutturali che fanno crescere il Paese, rendendolo più connesso e competitivo.

​Il ministro ha presentato un piano da 204 miliardi di euro di investimenti in opere pubbliche.

Si tratta del 10% del Pil e spazia dall’energia alle ferrovie, dallo sviluppo tecnologico alle città metropolitane, dalle reti ferroviarie regionali alla sicurezza e all’accessibilità delle stazioni.

Salvini ha illustrato anche il piano idrico per gestire i 30 miliardi di metri cubi annui utilizzati in Italia.

​In merito alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha sottolineato che sono già stati venduti 800.000 biglietti e che si sta lavorando al dopo evento.

A Milano, per esempio, al posto del villaggio olimpico, sorgerà dall’anno successivo il più grande studentato d’Italia con prezzi calmierati.

​Infine, sul Ponte sullo Stretto di Messina, il ministro ha annunciato che il progetto sarà presentato alla Corte dei Conti in settimana.

In caso di via libera, tra settembre e ottobre si partirà con i cantieri di un’opera che consentirà di risparmiare 12 milioni di tonnellate di CO2.