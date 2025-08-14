Popular tags: featured 20
OPINIONEWS

MIT *AUTOVELOX: “DA SETTEMBRE GLI ENTI LOCALI DOVRANNO COMUNICARE TUTTI I DISPOSITIVI, IN UN SITO AD HOC”

14.48 - giovedì 14 agosto 2025

Entro settembre sarà operativa, sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture, una applicazione a servizio degli enti locali, che avranno due mesi di tempo per inserire tutti i dati degli autovelox. Dovranno indicare per ciascun dispositivo la conformità, la marca e il modello.

Per il dicastero di Matteo Salvini si tratta di una straordinaria operazione verità, anche alla luce della totale mancanza di mappature precise degli autovelox.
L’obiettivo del vicepremier e ministro è garantire esclusivamente l’efficacia dei dispositivi che aumentano la sicurezza stradale.

Non saranno tollerati i dispositivi fuori norma o utili più a fare cassa che a prevenire comportamenti scorretti alla guida.

Così una nota del Mit.

