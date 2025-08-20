MIT * –170 GIORNI ALLE OLIMPIADI: «LE MONTAGNE DELLA VAL DI FIEMME PRONTE AD OSPITARE I GIOCHI»

10.26 - mercoledì 20 agosto 2025

–170 GIORNI ALLE OLIMPIADI: LE MONTAGNE DELLA VAL DI FIEMME PRONTE AD OSPITARE I GIOCHI

Tra le bellezze naturalistiche che faranno da cornice alle gare di Milano Cortina 2026 ci sono le montagne della Val di Fiemme, un territorio già noto per l’eccellenza degli impianti e l’ospitalità. Tra le sue perle spicca la Foresta di Paneveggio, un monumento naturale di rara estensione e ricchezza faunistica, famosa nel mondo per il legno dal suono unico, usato nella costruzione di strumenti musicali ad arco e a pizzico tra i più pregiati.

La valle, dopo le Olimpiadi, ospiterà anche le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, segno della fiducia internazionale nella capacità organizzativa dell’Italia e dei suoi territori, e testimonianza del valore delle infrastrutture, ulteriormente potenziate grazie agli interventi per il 2026.

Val di Fiemme, con le sue piste, i suoi boschi e la sua tradizione sportiva, si conferma così non solo teatro di grandi sfide agonistiche, ma anche ambasciatrice di un’Italia che sa unire natura, cultura e sport in uno scenario tra i più affascinanti delle Alpi, dimostrazione di un sogno olimpico che continuerà anche ben oltre il 2026.

