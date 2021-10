MINORANZE CONSIGLIO PAT * SCUOLA: « DOVE ERA L’ASSESSORE BISESTI MENTRE IN QUINTA COMMISSIONE SI DISCUTEVANO QUATTRO DISEGNI DI LEGGE? »

DOVE ERA L’ASSESSORE BISESTI MENTRE IN V COMMISSIONE SI DISCUTEVANO QUATTRO DISEGNI DI LEGGE SULLA SCUOLA?

Stamane durante la seduta della V commissione si è reso manifesto, per chi ancora non se ne fosse reso conto, che le proposte del Consiglio provinciale in tema di scuola sono l’ultimo dei pensieri di questa Giunta.

Erano previste le audizioni su ben quattro disegni di legge da parte di componenti importanti come le famiglie, il Consiglio del sistema educativo, i genitori oltre a dirigenti scolastici e sindacati. Peccato che ad ascoltare interventi interessanti e costruttivi a fare le veci della Giunta ci fosse la “Sovrintendente” anziché l’assessore alla Scuola Mirko Bisesti. Non è certo al ruolo della sovrintendente che spetta portare le considerazioni politiche, ma abbiamo constatato ancora una volta che non svolge una funzione indipendente come auspicavamo.

L’assenza dell’ assessore Bisesti svilisce il ruolo della Commissione e delle sue competenze ma anche l’ impegno dei consiglieri e delle consigliere che portano all’ attenzione della Giunta e del Consiglio provinciale temi particolarmente sentiti dai cittadini. Per questo motivo, stigmatizzando questa mancanza di attenzione e rispetto, chiediamo un cambio di passo all’ assessore Bisesti nell’ espletamento del suo mandato, che comprende anche la presenza alle commissioni consiliari per cui ha competenza.

*

I consiglieri di minoranza

Lucia Coppola

Filippo Degasperi

Sara Ferrari