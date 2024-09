MINISTRO TURISMO * “AROMI D’ITALIA”: «BUS-RISTORANTE DI ULTIMA GENERAZIONE GIRERÀ L’ITALIA 17 PER DEGUSTAZIONI-TAPPE, IN TRENTINO IL GUSTO STRUDEL»

15.56 - lunedì 2 settembre 2024

Scopri l’Italia che non sapevi” presenta “Aromi d’Italia” per la valorizzazione gastronomica delle regioni e province autonome. *L’obiettivo è raccontarne la loro identità attraverso 17 degustazioni-tappe su un bus-ristorante di ultima generazione che girerà l’Italia e la creazione di un kit olfattivo che diventerà un originale strumento di promozione del nostro paese. *Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè appoggia il progetto e dichiara: “la cucina italiana è tra i principali elementi di attrazione per i turisti.

Scopri l’Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano” è un progetto congiunto di promozione turistica delle Regioni Italiane facente parte del Piano di Promozione Nazionale 2022 del Ministero del Turismo. Tra le attività portate avanti ora è la volta della valorizzazione dell’enogastronomia attraverso “Aromi d’Italia”, un progetto ideato e realizzato da Regione Toscana per il tramite di Toscana Promozione Turistica in veste di capofila, capace di raccontare l’identità gastronomica del nostro paese attraverso due azioni: un bus-ristorante di ultima generazione attrezzato con tutti i comfort che girerà l’Italia e la creazione di un kit olfattivo che ha l’obiettivo di essere un nuovo e originale strumento di promozione del nostro paese.

Il tour di “Aromi d’Italia” si articolerà in 17 tappe – la prima a Torino è il 2 settembre e si concluderà entro ottobre, con 30 ospiti ogni volta – tra giornalisti, influencers selezionati tra coloro che hanno partecipato all’Italy Ambassador Awards e stakeholder – e una degustazione a cura della Federazione Italiana Cuochi che avrà come protagonista un piatto regionale dove a essere esaltato è l’aroma “simbolo” del territorio.

La scelta dei profumi identitari, realizzata con una articolata ricerca che ha coinvolto esperti e stakeholder regionali, ha come obiettivo un’azione di marketing olfattivo che permetta di raccontare la straordinaria varietà della cucina italiana partendo da 21 prodotti o piatti particolarmente significativi. Il profumo del pane appena sfornato, l’aroma della moka o del ragù che sobbolle nella pentola hanno il potere di evocare sensazioni potenti. La connessione fra l’olfatto e le emozioni rende i profumi capaci di influenzare il nostro umore e richiamare ricordi.

Ed ecco allora che a dare ancora più forza all’intero progetto è stato creato un originale kit olfattivo, che conterrà un profumo per ogni realtà, da utilizzare in occasione di eventi e fiere. Un sentore capace di evocare in maniera immediata il territorio da cui proviene. Uno strumento innovativo di promozione, un approccio nuovo al turismo eno-gastronomico.

A sottolineare l’importanza dell’intero progetto interviene il Ministro del Turismo Daniela Santanchè che dichiara: “la cucina italiana, candidata anche a Patrimonio Unesco, è uno dei principali elementi di attrazione per i turisti nazionali ed internazionali. Le eccellenze enogastronomiche regionali raccontano le storie, i valori e le identità dei nostri territori, anche di quelli meno noti. Questo progetto valorizza quindi la nostra enogastronomia favorendo una narrazione della cultura italiana attraverso profumi e sapori locali differenti”.

Gli aromi d’Italia selezionati:

Abruzzo – Pecorino di Farindola

Basilicata – Pasta con peperone crusco

Calabria – ‘Nduja

Campania – Pizza

Emilia-Romagna – Parmigiano reggiano

Friuli-Venezia Giulia – Frico

Lazio – Carciofi alla romana

Liguria – Trofie al pesto

Lombardia – Risotto alla milanese

Marche – Brodetto di pesce

Molise – Scamorza Molisana

Piemonte – Bagna cauda

Provincia di Bolzano – Speck

Provincia di Trento – Strudel

Puglia – Orecchiette con cime di rapa

Sardegna – Pecorino sardo

Sicilia – Pasta con le sarde

Toscana – Pane toscano

Umbria – Prosciutto di Norcia

Valle d’Aosta – Fontina

Veneto – Baccalà alla vicentina

Si ricorda che “Scopri l’Italia che non Sapevi” è una strategia di promozione comune delle Regioni Italiane frutto di un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo – coordinata dalla Regione Abruzzo – della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con ENIT. Un progetto che vede il coinvolgimento in qualità di capofila delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo, ognuna per la valorizzazione di una tematica specifica (borghi, turismo lento, turismo attivo, natura e parchi) con quest’ultimo anche responsabile degli aspetti legati all’interoperabilità con il Tourism Digital Hub.

A queste si sono unite le Regioni partner ai quali sono stati affidati alcuni tematismi verticali. Regione Toscana (enogastronomia), Friuli-Venezia Giulia (golf) e Campania (itinerari di turismo archeologico subacqueo).