MINISTRO SANGIULIANO * CASO MARIA ROSARIA BOCCIA: «BENE INTERESSAMENTO CORTE CONTI, COSÌ CHIARIRÒ TUTTO«

16.38 - venerdì 6 settembre 2024

Sangiuliano: “Bene interessamento Corte conti, così chiarirò tutto”

“Sono lieto di apprendere che la Corte dei conti stia valutando la possibilità di aprire un fascicolo sulla vicenda che mi riguarda. In tal modo avrò la possibilità di chiarire tutto e dimostrare che non sono stati spesi fondi pubblici né un euro del Ministero è stato utilizzato per viaggi e trasferimenti della signora Maria Rosaria Boccia”.

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.