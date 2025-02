MINISTRO SALVINI * CODICE STRADA: «DOPO DUE MESI INCIDENTI IN CALO DEL 6% CON 55 VITTIME IN MENO, CELLULARI ALLA GUIDA PRIMA CAUSA DI RITIRO PATENTE»

09.59 - sabato 15 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

CODICE DELLA STRADA, DOPO DUE MESI INCIDENTI IN CALO DEL 6% CON 55 VITTIME IN MENO. CELLULARI ALLA GUIDA PRIMA CAUSA DI RITIRO DELLA PATENTE

Cala l’incidentalità stradale nel periodo 14 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, gli incidenti complessivi sono stati 10.762, con una diminuzione del 6% rispetto ai 11.444 dello scorso anno.

Il bilancio a due mesi dall’entrata in vigore del decreto sicurezza stradale e nuove regole per il codice della strada è ancora una volta decisamente positivo e conferma un trend soddisfacente.

Significativo il calo degli incidenti mortali (-22,1%), passati da 208 a 162, con un numero di vittime sceso a 172, rispetto ai 227 dell’anno precedente (-24,2%, 55 vittime in meno). Anche gli incidenti con lesioni si riducono, passando da 4.315 a 3.893 (-9,8%), così come i feriti, diminuiti di 752 unità, da 6.470 a 5.718 (-11,6%).

Parallelamente, le attività di controllo stradale da parte delle forze dell’ordine sono state intense:

•621.938 pattuglie impiegate;

•249.589 violazioni contestate, di cui 35.223 per eccesso di velocità, 14.780 per mancato uso delle cinture e 6.058 per uso del cellulare alla guida;

•137.467 conducenti sottoposti a controllo con etilometri e precursori, con 2.265 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 309 per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Complessivamente sono stati 379.358 i punti patente decurtati, mentre sono state ritirate 11.558 patenti di cui 6.058 (la maggior parte) per uso del cellulare alla guida.

Così una nota del Mit con dati forniti dal Viminale.

Matteo Salvini esprime “soddisfazione”: “Conto che i dati possano ulterioremente migliorare: anche una sola vita salvata rispetto al passato è un grande successo”.