MINISTRO SALVINI * AUTOSTRADA A22: « C’È IL VIA LIBERA A 7,5 MILIARDI DI INVESTIMENTI, A MENO DI UN MESE DEL VERTICE AL MIT »

15.33 - martedì 06 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

A22, A MENO DI UN MESE DAL VERTICE AL MIT C’È IL VIA LIBERA A 7,5 MILIARDI DI INVESTIMENTI. SALVINI: “GRANDE SODDISFAZIONE”

Il 9 novembre scorso per l’Autostrada A22 c’era stato un incontro istituzionale al Mit, e oggi – nel pieno rispetto dei tempi – c’è il via libera a circa 7,5 miliardi di investimenti col parere favorevole alla proposta di finanza di progetto (Project Financing) formulato dalla società Autostrada del Brennero Spa per l’affidamento in concessione dell’arteria che è vitale soprattutto per Trento, Bolzano, Mantova, Verona e per l’Emilia-Romagna.

Sul tavolo, ora, c’è la realizzazione della terza corsia tra Verona e l’intersezione della A1, la realizzazione della terza corsia dinamica tra Bolzano e Verona, interventi di manutenzione straordinaria sulle opere d’arte e la stabilizzazione dei versanti, implementazione della digitalizzazione della tratta, realizzazione di stazioni per carburanti ecologici ed alternativi, realizzazione di aree di parcheggi di scambio, oltre al miglioramento delle stazioni di esazione e delle stazioni di servizio.

Adesso sono previsti step tecnici e la pubblicazione del bando di gara entro la fine del 2023.

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime “grande soddisfazione”.

Dall’approvazione del piano di Autobrennero dipendono la realizzazione della Cispadana e della bretella Campogalliano-Sassuolo.