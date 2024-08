MINISTERO TURISMO * TOUR AMERIGO VESPUCCI: «LO STORICO VELIERO SARÀ A TOKYO FINO AL 30/8, DOMANI L’INAUGURAZIONE DEL VILLAGGIO ITALIA»

15.01 - domenica 25 agosto 2024

Prosegue il tour dell’Amerigo Vespucci per promuovere l’Italia, le sue bellezze, le sue eccellenze e il Made in Italy in giro per il mondo.

Lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare è per la prima volta in Giappone: fino al 30 agosto sarà a Tokyo.

Domani è prevista l’inaugurazione del Villaggio Italia. Nel ricco programma di iniziative due momenti organizzati dal Ministero del Turismo ed Enit: un incontro con gli operatori locali per promuovere l’Italia come destinazione turistica ed un concerto del quartetto d’archi di Giuseppe Verdi della Tokyo Harusai Orchestra, con la quale il Maestro Muti ha costanti collaborazioni, anche per l’Italian Opera Academy.

”Il Vespucci oltre ad essere il simbolo dell’Italia nel mondo, è un luogo che dà voce alle grandi opere italiane; non c’è sinfonia migliore per promuovere la nostra nazione a livello internazionale” commenta così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè l’arrivo a Tokyo del Vespucci.