MINISTERO TURISMO * DATI: «ITALIA AL TOP IN EUROPA PER SENTIMENT E SICUREZZA CON UN PUNTEGGIO DI 86,4, SUPERATE FRANCIA E SPAGNA»

11.11 - mercoledì 13 agosto 2025

///

Turismo: Italia al top in Europa per Sentiment e sicurezza. Cresce il gradimento dei turisti in Italia: superate Francia e Spagna. Il sentiment generale espresso dai turisti in Italia continua a crescere. Secondo l’analisi elaborata dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo su dati Data Appeal, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 4 agosto 2025, l’Italia registra un punteggio di 86,4, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il dato misura il livello di soddisfazione dei visitatori in sette categorie: cibo ed esperienza culinaria, fattori economici e gestione del tempo, inclusività e sostenibilità, ospitalità e qualità dell’alloggio, processo di prenotazione e accesso, qualità dell’esperienza e comfort, strutture e servizi.

Grazie a questo risultato, l’Italia si posiziona al secondo posto in Europa per sentiment tra i principali competitor, superando Spagna (85,7) e Francia (85,1), e subito dopo la Grecia (88,6).

Particolarmente significativo è il dato sulla sicurezza — sottocategoria della qualità dell’esperienza — che vede l’Italia in testa con un punteggio di 48,9 (+0,5 rispetto al 2024), superando Francia (38,2), Spagna (36,2) e Grecia (33,2).

I dati confermano la crescente attrattività dell’Italia e la soddisfazione dei turisti, consolidando la posizione del Belpaese come destinazione di eccellenza nel panorama europeo, in particolare per la percezione della sicurezza.

(Nota: il punteggio relativo alla sicurezza è tendenzialmente più basso rispetto all’indice generale poiché le recensioni su questi temi emergono principalmente in caso di esperienze negative).