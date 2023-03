MINISTERO TURISMO * CARENZA PERSONALE: SANTANCHÈ, « ALLARME ASSOTURISMO MANCANZA 50 MILA ADDETTI, LAVOREREMO INSIEME PER IL PROBLEMA »

11.15 - domenica 5 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Turismo, Santanchè: lavoreremo insieme per il problema carenza di personale

“Nelle prossime settimane sarò ben felice di ascoltare le associazioni di categoria per affrontare l’annosa questione del problema della mancanza di personale nel settore del turismo. Lavoreremo insieme al Ministro del lavoro Calderone per affrontare la questione e trovare soluzioni adeguate. Al tempo stesso dobbiamo rivolgerci alle nuove generazioni raccontando loro quanto sia stimolante lavorare in un comparto così variegato e trasversale. E su questo, oltre a mettere in campo attività legate alla formazione, faremo una specifica campagna di comunicazione” commenta così il Ministro del turismo Daniela Santanchè l’allarme lanciato oggi da Assoturismo sulla mancanza di 50 mila addetti per le prossime feste.