MINISTERO SALUTE * WEST NILE: «INCONTRO A LATINA CON LE AUTORITÀ LOCALI, NECESSARIO PROSEGUIRE IL MONITORAGGIO ATTIVO»

17.41 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

West Nile, incontro a Latina tra Ministero della Salute e autorità locali. Una delegazione di tecnici del Ministero della Salute ha incontrato questa mattina presso l’Aula Magna dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina il Sindaco di Latina, Matilde Celentano, e il Direttore Generale dell’ASL, Sabrina Cenciarelli, per un aggiornamento e una condivisione delle attività di contenimento alla diffusione del West Nile che sta interessando particolarmente quel territorio.

Anche in vista del possibile picco atteso nelle prossime settimane, si è sottolineata la necessità di proseguire e di intensificare il monitoraggio attivo e il rafforzamento delle misure di intervento nelle aree coinvolte.

È stata, inoltre, ribadita l’importanza di un piano nazionale ispirato all’approccio One Health, fondato sulla collaborazione tra reti territoriali e istituzioni centrali, nonché tra strutture deputate alla diagnosi e alla ricerca. È emersa, infine, l’efficacia di una comunicazione chiara, trasparente e capillare rivolta alla cittadinanza, riconosciuta quale strumento strategico di prevenzione.