MINISTERO SALUTE * SANITÀ: SCHILLACI, «ESIGUA ADESIONE ALLO SCIOPERO, GRAZIE A MEDICI ED INFERMIERI PER IL LORO IMPEGNO»

10.27 - giovedì 21 novembre 2024

Sanità, Schillaci: esigua adesione allo sciopero, grazie a medici e infermieri per il loro impegno. “I numeri pubblicati sul sito del Dipartimento della funzione pubblica indicano un’adesione esigua, poco al di sopra dell’1%, allo sciopero di ieri proclamato da alcuni sindacati.

Percentuale lontana da quella dichiarata dalle organizzazioni e che peraltro è in linea con quella dello sciopero indetto lo scorso anno, dalle stesse sigle, che si è fermato a un’adesione del 3%. Medici e infermieri sono consapevoli del lavoro che stiamo portando avanti, nonostante le tante difficoltà, e a loro va il mio ringraziamento per la professionalità e l’abnegazione con cui si dedicano alla cura dei cittadini. Continueremo a fare tutto il possibile per ripagare questo impegno”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.