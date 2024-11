MINISTERO SALUTE * PADOVA; SCHILLACI, «VICINO AD OPERATORI SANITARI E CARABINIERI FERITI, QUESTA VIOLENZA NON È PIÙ TOLLERABILE»

16.45 - sabato 2 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Padova, Schillaci: “Ennesima inaccettabile aggressione a sanitari”. “Sono vicino agli operatori sanitari e ai carabinieri feriti nell’ennesimo inaccettabile caso di aggressione in ospedale avvenuto a Cittadella nel padovano. L’aggressore è stato fermato e arrestato ma resta la preoccupazione per la frequenza con cui continuano a verificarsi questi episodi.

Il governo ha già adottato misure importanti e concrete inasprendo le pene per chi aggredisce gli operatori sanitari, introducendo l’arresto in flagranza di reato anche differito e potenziando la presenza delle forze dell’ordine. Continueremo a impegnarci sul piano culturale perché è evidente che nonostante lo sforzo in termini di prevenzione e deterrenza, dobbiamo far comprendere ancora di più ai cittadini che medici, infermieri e operatori sanitari devono essere rispettati. Questa violenza non è più tollerabile”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.