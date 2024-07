MINISTERO SALUTE * LISTE D’ATTESA: SCHILLACI, «APPROVAZIONE DECRETO IN SENATO, BUONA NOTIZIA PER CITTADINI E SSN»

15.06 - giovedì 18 luglio 2024

Liste d’attesa, Schillaci: “Approvazione decreto in Senato buona notizia per cittadini e SSN”

“L’approvazione in Senato del decreto sulle liste d’attesa è una buona notizia per i cittadini e per il servizio sanitario nazionale. Ringrazio i senatori per il lavoro svolto in Commissione e in Aula e le Regioni con le quali, nell’interesse dei cittadini, siamo riusciti a trovare un punto di incontro senza snaturare un provvedimento che punta a dare risposte che gli italiani attendono da troppo tempo”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Questo governo, per la prima volta, interviene in modo concreto per rafforzare la capacità del servizio sanitario di erogare le cure nei tempi giusti, chiamando in causa tutti gli attori in campo. Confido che anche alla Camera, la prossima settimana, si proceda fattivamente per la definitiva approvazione del decreto che segnerà un vero cambio di passo in un’ottica di maggiore e efficienza e tutela del diritto alla salute dei cittadini”.