MINISTERO SALUTE * DOTTORESSA AGGREDITA A MARUGGIO: SCHILLACI, «BASTA VIOLENZA, PRONTI AD INTERVENIRE»

14.14 - mercoledì 21 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Voglio rivolgere la mia vicinanza e solidarietà alla dottoressa aggredita a Maruggio in provincia di Taranto. Questo Governo si è impegnato da subito per contrastare il fenomeno inaccettabile delle aggressioni agli operatori sanitari e, come ho già annunciato, siamo pronti a valutare anche insieme alle categorie ulteriori iniziative da mettere in campo per fare in modo che medici e infermieri si sentano protetti. Non possiamo consentire che la paura allontani il personale sanitario dagli ospedali.

In questi due anni abbiamo adottato provvedimenti per migliorare i servizi e rafforzare le misure di sicurezza. Ma serve un cambiamento culturale e su questo dobbiamo lavorare uniti affinché i cittadini comprendano che la violenza non cura ma aggrava la situazione per chi ha bisogno di cure e assistenza”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.