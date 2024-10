MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO – MIM * ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI: «COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ALL’ESTERO, DISPONIBILI ULTERIORI 50 MILIONI»

01.07 - giovedì 10 ottobre 2024

Sul sito del PON “Per la Scuola” 2014-2020 è stato pubblicato un nuovo avviso, dopo quello dello scorso gennaio, per potenziare l’offerta formativa e l’orientamento didattico negli Istituti Tecnici e Professionali attraverso percorsi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) all’estero.

Le risorse disponibili, che ammontano a circa 50 milioni di euro, potranno essere utilizzate per assicurare ulteriori opportunità ed esperienze didattiche agli studenti del terzo, quarto e quinto anno di corso nell’anno scolastico 2024/2025.

Possono aderire gli Istituti Tecnici e Professionali statali e paritari a carattere non commerciale. Le scuole interessate potranno fare domanda dalle ore 10.00 del giorno 11 ottobre 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 ottobre 2024 accedendo alla pagina https://www.istruzione.it/pon/ e al sistema informativo dedicato.