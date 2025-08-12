MINISTERO INTERNO – VVF * INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE: «45.000 GLI INTERVENTI DAL 15 GIUGNO AL 12 AGOSTO, IMPEGNATI 200.748 UOMINI »

18.14 - martedì 12 agosto 2025

Dal 15 giugno al 12 agosto sono stati 45.005 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere. Sono 6.780 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 38.225.

Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 200.748 vigili del fuoco, 74.834 i mezzi impiegati, per un totale di 67.146 ore d’intervento (*). Sempre dal 15 giugno sono state effettuate 1.735 missioni antincendio dai velivoli della flotta aerea del Corpo nazionale, che hanno effettuato 13.660 lanci di sostanze estinguenti sulle fiamme.

Il maggior numero di incendi si registra in Puglia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 9.761 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Sicilia (8.286), la Campania (5.461), il Lazio (5.265) e la Calabria (4.860).