MINISTERO INTERNO * TRUFFE ANZIANI: PIANTEDOSI, «A DISPOSIZIONE 4 MILIONI, PER GARANTIRE LA LORO SICUREZZA»

15.53 - martedì 12 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dal Viminale 4 milioni per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. Piantedosi: azioni sempre più incisive per garantire la loro sicurezza e proteggerli dai malintenzionati.

Il Ministero dell’Interno, per il 2024, ha messo a disposizione una quota del Fondo Unico Giustizia, pari a 4 milioni di euro, per sostenere iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni di persone anziane.

I contributi, destinati a 106 comuni capoluogo di provincia, serviranno a finanziare campagne di sensibilizzazione e formazione, misure di prossimità e interventi di supporto, anche psicologico.

“Proseguiamo nell’impegno a tutela delle persone anziane, sostenendo la creazione di una rete di iniziative sul territorio per contrastare truffe e raggiri. Queste risorse rappresentano il segno tangibile dell’attenzione loro rivolta, con l’obiettivo di mettere in campo azioni sempre più incisive per garantirne la sicurezza e proteggerli dai malintenzionati” ha dichiarato il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi.

Maggiori dettagli al link