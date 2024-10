MINISTERO INTERNO * SCONTRI ROMA: SOTTOSEGRETARIO MOLTENI, «I SOLITI PROFESSIONISTI DELL’ODIO MA IL PAESE STA CON NOSTRE FORZE DELL’ORDINE, LE MIGLIORI AL MONDO»

23.18 - sabato 5 ottobre 2024

Scontri Roma: Molteni, soliti professionisti dell’odio ma Paese sta con nostre FFOO, le migliori al mondo

Roma, 5 ott. – “Solidarietà incondizionata a tutti gli appartenenti delle Forze dell’Ordine che oggi, a Roma, hanno subito l’ennesima vigliacca aggressione da parte dei soliti professionisti dell’odio e della violenza. Esprimo particolare vicinanza a quegli agenti rimasti feriti dalla brutalità di chi è sceso in piazza con l’unico intento di devastare ed aggredire. Le nostre Forze di Polizia hanno risposto con la consueta capacità operativa, equilibro e professionalità impedendo ai facinorosi di trasformare la piazza in un teatro di scontri ancora più pesanti, limitandone l’azione. Onore a donne e uomini delle nostre Forze dell’Ordine: l’Italia per bene le ringrazia e non smetterà mai di manifestare loro sostegno ed apprezzamento”.

Lo dichiara in una nota Nicola Molteni, Sottosegretario all’Interno.