MINISTERO INTERNO – DIPARTIMENTO VIGILI FUOCO * MALTEMPO CENTRO NORD ITALIA: «1.300 INTERVENTI TRA LIGURIA, LOMBARDIA – PIEMONTE – VENETO – TOSCANA»

09.49 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel Centro Nord Italia per far fronte alle numerose richieste di intervento connesse alle forti piogge: da ieri sono stati svolti oltre 1.300 soccorsi tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana.
La maggior parte di questi interventi sono stati svolti in Lombardia dove le squadre hanno operato per 520 interventi, tra le province di Monza Brianza, Pavia e Varese.

Nel Veneto la maggior parte dei 110 soccorsi svolti sono stati effettuati nel trevigiano, tra il capoluogo e Villorba, e a Padova nella zona dei Colli Euganei. A Vicenza i vigili del fuoco sono intervenuti a Monteviale per un terrapieno che è franato su alcune abitazioni senza causare il coinvolgimento di persone. In Piemonte sono stati portati a termine 260 interventi, la maggior parte di questi tra Novara, Alessandria e Verbania Cusio Ossola. Più di 300 invece i soccorsi effettuati nelle ultime 24 ore in Toscana per i danni generati dal maltempo, più di 150 quelli in Liguria.3

