MINISTERO INTERNO – DIPARTIMENTO VIGILI FUOCO * MALTEMPO CENTRO NORD ITALIA: «1.300 INTERVENTI TRA LIGURIA, LOMBARDIA – PIEMONTE – VENETO – TOSCANA»

09.49 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel Centro Nord Italia per far fronte alle numerose richieste di intervento connesse alle forti piogge: da ieri sono stati svolti oltre 1.300 soccorsi tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana.

La maggior parte di questi interventi sono stati svolti in Lombardia dove le squadre hanno operato per 520 interventi, tra le province di Monza Brianza, Pavia e Varese.

Nel Veneto la maggior parte dei 110 soccorsi svolti sono stati effettuati nel trevigiano, tra il capoluogo e Villorba, e a Padova nella zona dei Colli Euganei. A Vicenza i vigili del fuoco sono intervenuti a Monteviale per un terrapieno che è franato su alcune abitazioni senza causare il coinvolgimento di persone. In Piemonte sono stati portati a termine 260 interventi, la maggior parte di questi tra Novara, Alessandria e Verbania Cusio Ossola. Più di 300 invece i soccorsi effettuati nelle ultime 24 ore in Toscana per i danni generati dal maltempo, più di 150 quelli in Liguria.3