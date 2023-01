MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI * OLIMPIADI: « A MILANO IL MINISTRO SALVINI IN RIUNIONE CON I PRESIDENTI ATTILIO FONTANA – MAURIZIO FUGATTI – LUCA ZAIA »

15.45 - lunedì 16 gennaio 2023

OLIMPIADI, COINVOLTI ANCHE CULTURA E AMBIENTE

Per la prima volta, la cabina di regia per le Olimpiadi Milano Cortina è allargata anche ai ministeri dell’Ambiente e della Cultura rappresentati dal viceministro Vannia Gava e dal sottosegretario Lucia Borgonzoni.

Presenti anche i presidenti Attilio Fontana, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. In collegamento il ministro Andrea Abodi. La cabina di regia odierna è stata convocata dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.