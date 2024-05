MINISTERO GIUSTIZIA * UFFICI GIUDIZIARI: «IN ARRIVO 1.300 NUOVI MAGISTRATI, TRE COMMISSIONI IMPEGNATE NEI CONCORSI»

15.04 - giovedì 23 maggio 2024

A breve 1300 nuovi magistrati al lavoro negli uffici giudiziari, per assicurare una sempre più efficace risposta di giustizia ai cittadini. Procedono verso la conclusione le operazioni concorsuali nelle quali sono contemporaneamente impegnate tre commissioni esaminatrici.

Dalle ore 15 di oggi sono affissi all’albo del Ministero della Giustizia, nella sede di via Arenula, i risultati delle prove scritte del concorso a 400 posti indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 2022. Sui 7374 partecipanti, 3147 candidati hanno consegnato la busta con gli elaborati il terzo giorno, 549 sono stati valutati idonei alle prove scritte e le prove orali inizieranno il 1° luglio 2024. Proseguono le altre procedure concorsuali in atto con le prove orali del concorso a 500 posti indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 2021 (626 i candidati ammessi, sui 3606 che hanno consegnato le prove scritte) e la correzione delle prove scritte del concorso a 400 posti indetto con bando 9 ottobre 2023 (sono 2237 i candidati in valutazione da parte della commissione).