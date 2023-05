MINISTERO GIUSTIZIA * ANARCHICI A TRENTO: SOTTOSEGRETARIO OSTELLARI, « SOLIDARIETÀ A POLIZIA DI STATO, SIAMO AL LAVORO PER DARE TUTELE »

18.04 - mercoledì 3 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ANARCHICI, OSTELLARI: SOLIDARIETÀ A POLIZIA, SIAMO AL LAVORO PER DARE TUTELE.

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle Forze dell’Ordine e in particolare al Reparto Mobile che ha dovuto confrontarsi con gli attacchi sconsiderati da parte di soggetti anarchici lunedì scorso a Trento. Siamo al lavoro, insieme al sottosegretario Nicola Molteni, per modificare la normativa e consentire a Polizia e Carabinieri, come pure alla Polizia Penitenziaria, di operare in condizioni di maggiore sicurezza, alla luce di protocolli di intervento rinnovati, senza il rischio di inutili incriminazioni. Le regole si rispettano e lo Stato deve garantire in pieno la dignità e l’operatività a chi ha affidato il compito di assicurarne l’applicazione”.

Così il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.