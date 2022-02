MINISTERO ESTERI * STRAORDINARIA MINISTERIALE G7: « OGGI A MONACO IL MINISTRO DI MAIO, AL CENTRO DELL’INCONTRO LE TENSIONI TRA UCRAINA E FEDERAZIONE RUSSA »

10.12 - sabato 19 febbraio 2022

Il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio è oggi a Monaco di Baviera per partecipare alla Ministeriale G7 straordinaria organizzata dalla Presidenza tedesca, nel quadro della 58ma Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Le tensioni tra l’Ucraina e la Federazione Russa saranno al centro dell’incontro, il cui obiettivo è rafforzare il coordinamento per giungere a un allentamento delle tensioni e a una composizione pacifica, sostenibile e duratura della crisi.

Durante l’incontro il Ministro Di Maio informerà gli omologhi circa quanto discusso con i Ministri Kuleba e Lavrov in occasione della sua recente missione a Kiev e Mosca, nel corso della quale ha fortemente incoraggiato ambedue le parti a ricercare una soluzione diplomatica

Nel corso dell’incontro si parlerà anche di Iran e dei negoziati in corso a Vienna per il rilancio del JCPoA, di cui il Ministro Di Maio ha riaffermato a più riprese l’importanza per garantire la stabilità e sicurezza della regione.

La riunione consentirà, infine, di fare il punto sulla situazione in Libia alla luce degli ultimi sviluppi nel Paese. L’unità di intenti e la cooperazione multilaterale sono aspetti fondamentali per il perseguimento di un processo politico a guida libica, facilitato dalle Nazioni Unite e che consenta di realizzare le aspirazioni democratiche del popolo libico, mantenendo ben salda la prospettiva elettorale.