MINISTERO ESTERI * PRESIDENTE MATTARELLA IN ELENCO “RUSSOFOBI”: «CONVOCATO L’AMBASCIATORE DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN ITALIA»

11.24 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

NOTA FARNESINA – CONVOCAZIONE DELL’AMBASCIATORE DELLA FEDERAZIONE RUSSA IN ITALIA

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha disposto la convocazione dell’Ambasciatore della Federazione russa in Italia per contestargli l’inserimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di altre cariche istituzionali della Repubblica italiana in un elenco di presunti “russofobi”. Il Ministro Tajani considera l’inserimento della persona del Capo dello Stato in questo elenco una provocazione alla Repubblica e al popolo italiano e offre la sua solidarietà istituzionale e personale al Presidente Mattarella.