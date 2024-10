MINISTERO ESTERI * MEDIO ORIENTE: «TAJANI A GERUSALEMME E RAMALLAH PER INCONTRARE NETANYAHU, KATZ E MUSTAFA»

10.23 - lunedì 21 ottobre 2024

Tajani a Gerusalemme e Ramallah per incontrare Netanyahu, Katz e Mustafa. Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è in missione in Israele e Palestina per incontrare il Primo Ministro israeliano Netanyahu, il Ministro degli Esteri Katz e il Primo Ministro palestinese Mustafa.

Durante i colloqui Tajani ribadirà l’impegno dell’Italia per la pace, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, alla luce della recente scomparsa del leader di Hamas che potrebbe influenzare i negoziati su Gaza. Alle istituzioni israeliane Tajani chiederà di facilitare immediatamente un maggiore afflusso di beni alimentari e sanitari a Gaza attraverso i valichi di frontiera. Sottolineerà inoltre il sostegno italiano alla soluzione “Due popoli – due Stati”, da sempre obiettivo prioritario del Governo in Medio Oriente.

Nell’esprimere forte preoccupazione per l’impatto del conflitto sulla popolazione civile, il Ministro illustrerà la conferenza umanitaria sul Medio Oriente che martedì 21 ottobre aprirà il G7 a Pescara, il cui obiettivo è procedere rapidamente per la riabilitazione umanitaria di Gaza e del Libano. Proprio per questo Tajani affermerà nuovamente “la necessità di evitare una escalation in Libano, anche per garantire la sicurezza e l’incolumità dei contingenti Unifil nel Paese”.