MINISTERO ESTERI * ITALIA -USA: «COLLOQUIO TELEFONICO DEL MINISTRO TAJANI CON IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO BLINKEN»

19.05 - mercoledì 28 agosto 2024

Nota Farnesina – Colloquio telefonico del Ministro Tajani con il Segretario di Stato americano Blinken

Nel quadro degli abituali contatti il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha avuto oggi un lungo e articolato colloquio telefonico con il Segretario di Stato americano Antony Blinken che li ha visti passare in rassegna i principali temi dell’attualità internazionale.

Tajani e Blinken hanno dedicato grande attenzione agli ultimi sviluppi nel Mar Rosso. “Il recente attacco da parte degli Houthi alla petroliera greca Sounion è motivo di forte preoccupazione per i concreti rischi di disastro ambientale ed è ancora una volta una conferma della necessità di intensificare ulteriormente gli sforzi per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. Ho ribadito al Segretario di Stato Blinken, che ha espresso forte apprezzamento per la leadership italiana e la collaborazione con Washington, il nostro costante impegno italiano con la missione ASPIDES, di cui valuteremo un rafforzamento” ha dichiarato Tajani.

Nel richiamare il massimo sostegno italiano agli sforzi di mediazione promossi dagli Stati Uniti per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza e per limitare il rischio di regionalizzazione del conflitto, il Vice Presidente del Consiglio ha aggiunto che “il coordinamento con Washington è fondamentale per mettere a punto una strategia che consenta di ridurre le tensioni e fermare la drammatica spirale di violenza nella regione”. A tale riguardo ha anche richiamato la telefonata della scorsa settimana con il nuovo Ministro degli Esteri iraniano e gli appelli alla moderazione, molto apprezzati da Blinken.

Ricordando la prossima riunione G7 a livello di Ministri degli Esteri che si terrà a New York il 23 settembre, in occasione dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e la successiva riunione G7 Esteri di Fiuggi di fine novembre, Tajani ha ringraziato il Segretario di Stato Blinken per lo spirito di piena collaborazione di Washington sulle priorità della presidenza italiana del G7.

Nel corso del colloquio è stato affrontato anche il tema dell’aggressione russa all’Ucraina. Nell’aggiornare il Segretario di Stato sui recenti incontri avuti in Svizzera, Tajani ha ribadito il totale sostegno del Governo italiano a Kiev, verso l’obiettivo di una pace giusta e duratura.

Sulla Cina Tajani e Blinken hanno avuto modo di scambiarsi informazioni e valutazioni sulle recenti missioni del Presidente del Consiglio e del Consigliere per la Sicurezza Nazionale Sullivan, convenendo sulla necessità di continuare a dialogare con Pechino. Analoga convergenza di vedute è stata espressa sulla Libia, dove potrebbero essere valutate iniziative congiunte, anche in appoggio al fondamentale ruolo della Banca Centrale, e sulla necessità di garantire la libertà di navigazione nell’Indo-Pacifico. A tale riguardo Tajani ha ricordato a Blinken la presenza a Tokyo in questi giorni della portaerei Cavour e della nave Vespucci.