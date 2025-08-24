MINISTERO ESTERI * GIORNATA INDIPENDENZA UCRAINA: TAJANI, “RENDIAMO OMAGGIO AL CORAGGIO DEL POPOLO, DA TRE ANNI DIFENDE L’IDENTITÀ NAZIONALE”

10.07 - domenica 24 agosto 2025

In occasione della Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani ribadisce il pieno sostegno dell’Italia nei confronti di Kyiv per giungere a una pace giusta e duratura, nel pieno rispetto della sovranità ucraina e in stretto coordinamento con Stati Uniti e partner europei.

A questo riguardo, Tajani parteciperà alla riunione dei Ministri degli Esteri G7, convocata dalla Presidenza canadese per le ore 14:00 di oggi, che costituirà anche l’occasione per fare il punto sui seguiti della riunione dei Leader a Washington del 18 agosto e sulle prospettive di pace in Ucraina.

In occasione della Giornata, il Ministro ha dato disposizione di illuminare la facciata della Farnesina. “Oggi rendiamo omaggio alla forza e al coraggio del popolo e dell’esercito ucraini, che da oltre tre anni difendono con determinazione la loro indipendenza, libertà e identità nazionale.

Lo facciamo anche illuminando la facciata della Farnesina con i colori della bandiera ucraina, al pari di quanto farà il Colosseo, a dimostrazione della vicinanza del popolo e delle Istituzioni italiane verso gli amici ucraini”, ha commentato il Ministro.