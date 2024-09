MINISTERO ESTERI * GIORNALISTA RAI: TAJANI, «OGGI CONVOCATOALLA FARNESINA L’AMBASCIATORE RUSSO ALEXEY PARAMONOV»

19.11 - venerdì 13 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

NOTA FARNESINA – Convocazione dell’Ambasciatore russo Alexey Paramonov.

Su indicazione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, oggi alla Farnesina è stato convocato l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia in relazione alla decisione delle Autorità della Federazione Russa di includere nella lista dei ricercati internazionali la giornalista RAI, Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini.

All’Ambasciatore Alexey Paramonov è stata espressa la forte sorpresa e contrarietà per la misura adottata nei loro confronti.

L’Italia ribadisce l’importanza della libertà di stampa, d’informazione e di cronaca, come valori fondamentali da garantire e tutelare a livello universale