MINISTERO ESTERI * G7: « HO CONFERMATO CHE L’ITALIA È PRONTA AD ASSISTERE L’UCRAINA NEI SETTORI DELLA DIFESA E IN ÀMBITO UMANITARIO »

17.39 - domenica 27 febbraio 2022

ll Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi di Maio ha partecipato oggi a una riunione in VTC dei Ministri degli Esteri dei Paesi G7 per discutere degli ultimi sviluppi in Ucraina. Durante l’incontro, a cui si è collegato anche il Ministro degli Affari Esteri ucraino Dmytro Kuleba, è stata riaffermata l’inaccettabilità dell’aggressione russa, in plateale violazione del diritto internazionale, e la ferma condanna delle operazioni militari russe che stanno avendo conseguenze drammatiche sulla popolazione civile ucraina.

Il Ministro Di Maio ha reiterato il pieno sostegno dell’Italia per le misure sanzionatorie decise in questi giorni in ambito UE e per ulteriori misure sia settoriali (in particolare nel settore bancario e finanziario) che individuali. Il titolare della Farnesina ha inoltre confermato che l’Italia è pronta ad assistere l’Ucraina nei settori della difesa e in àmbito umanitario.