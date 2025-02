MINISTERO ESTERI * DIFESA UE: « IL MINISTRO TAJANI RICEVE IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO PER L’EUROPA DELLA NATO, IL GENERALE CHRISTOPHER G. CAVOLI»

18.53 - mercoledì 26 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Comandante Supremo Alleato per l’Europa della NATO e Comandante delle forze statunitensi in Europa, Gen. Christopher G. Cavoli.

La centralità della relazione con gli Stati Uniti per la politica estera italiana e la crescente rilevanza del pilastro europeo della NATO per la difesa del Vecchio Continente sono state al centro del colloquio fra il Ministro e il Generale.

Nel corso dell’incontro sono state analizzate le principali sfide per la sicurezza euro-atlantica, con particolare riguardo agli sviluppi del conflitto in Ucraina, su cui il Ministro ha ribadito l’impegno dell’Italia ad arrivare ad una pace giusta e duratura con il pieno coinvolgimento nei negoziati degli ucraini e dell’Unione Europea, come confermato anche nei colloqui avuti con il Segretario di Stato Rubio. Sui futuri assetti di sicurezza in Ucraina, il ministro Tajani ha richiamato l’importanza del coinvolgimento del Consiglio di Sicurezza ONU nella definizione di eventuali meccanismi militari.

Tajani e Cavoli hanno concordato sulla necessità di assicurare adeguata attenzione alle sfide dal Fianco Sud e del Mediterraneo, coerentemente con un approccio a 360 gradi che tuteli la NATO da tutte le direzioni strategiche. Condivisa in tal senso l’importanza della sicurezza e della stabilità del continente africano e della regione dei Balcani occidentali. Tajani ha altresì ribadito l’impegno italiano ad aumentare le spese per la difesa per arrivare al 2% del PIL, anche attraverso il loro scorporo dal Patto di Stabilità.

Il Generale ha rivolto un ringraziamento all’Italia – primo contributore di truppe per operazioni e missioni NATO – per l’attivo impegno del nostro Paese all’interno dell’Alleanza e espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal “Centro strategico Nato per il Sud” di Napoli, punto di riferimento crescente per la proiezione dell’Alleanza atlantica sia nel Mediterraneo che in Africa.

Il Gen. Christopher G. Cavoli, la cui famiglia è originaria di Pinzolo (Trento), ha assunto il suo attuale incarico nel luglio 2022. Nel corso di una carriera quasi quarantennale nelle forze armate degli Stati Uniti, ha prestato servizio in diversi ruoli, sia nel suo Paese, sia anche in Europa e in Asia.