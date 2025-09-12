MINISTERO ESTERI * ASSEMBLEA GENERALE ONU: «CHIESTA LA CREAZIONE DI UNO STATO DI PALESTINA LIBERO DA HAMAS, L’ITALIA HA VOTATO A FAVORE DELLA RISOLUZIONE»

19.22 - venerdì 12 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

L’Italia oggi ha votato a favore della Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU che chiede la creazione di uno Stato di Palestina libero da Hamas. La Risoluzione, che ha adottato la “Dichiarazione di New York sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e l’attuazione della soluzione dei due Stati”, è stata presentata da Francia e Arabia Saudita. Nel testo si dispone che “Hamas deve liberare tutti gli ostaggi” e che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite condanna “gli attacchi commessi da Hamas contro i civili il 7 ottobre”. L’effettivo riconoscimento verrà poi effettuato in base alla libera sovranità degli Stati.

Il testo chiede inoltre un’azione collettiva per porre fine alla guerra a Gaza, per raggiungere una soluzione giusta, pacifica e duratura del conflitto israelo-palestinese basata sull’effettiva attuazione della soluzione dei due Stati.

Oltre ad aver votato a favore, l’Italia ha cosponsorizzato e contribuito ad elaborare il testo.