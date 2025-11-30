Popular tags:
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

MINISTERO ESTERI * AGGRESSIONE: «CISGIORDANIA, TRE ITALIANI FERITI DA COLONI ISRAELIANI A GERICO»

12.16 - domenica 30 novembre 2025

 

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

 

Tre italiani feriti da coloni israeliani a Gerico. Tre italiani, volontari internazionali, sono stati vittime la scorsa notte di una aggressione di coloni israeliani nell’abitazione in cui alloggiavano nei pressi di Gerico, in Cisgiordania.

I coloni sarebbero entrati nella loro abitazione, aggredito i volontari e rubato tutti i loro beni personali.

I connazionali sono stati trasferiti questa mattina presso l’ospedale di Gerico, dove sono stati visitati dai medici e assistiti dalle autorità palestinesi. I tre connazionali, ancora sotto shock per l’accaduto, sono stati dimessi.

Il Consolato Generale a Gerusalemme ha seguito la vicenda ed è in contatto con le autorità palestinesi e con i connazionali.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo l’accaduto in costante contatto con il Console Generale.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

