MINISTERO DIFESA * RIUNIONE G7: CROSETTO, «SICUREZZA, LA MIA GRATITUDINE PER L’ECCELLENTE LAVORO SVOLTO DALLE FORZE DELL’ORDINE»

11.14 - domenica 20 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Ieri, a Napoli, durante la riunione dei Ministri della Difesa del G7, si è svolta una manifestazione per la pace, che purtroppo è sfociata, come spesso avvenuto in passato, in proteste violente e scontri, con comportamenti che nulla hanno a che fare con la libera espressione del pensiero e ancor meno con la pace. Le principali vittime di questi episodi sono state, ancora una volta, soprattutto le forze dell’ordine, che con grande professionalità hanno contenuto gli elementi più violenti e hanno prevenuto l’aggravarsi della situazione.

A loro desidero esprimere la mia più profonda solidarietà e vicinanza ed ai tre poliziotti contusi vorrei mandare simbolicamente un abbraccio. Al Prefetto che ha seguito con grande attenzione ogni momento, al Questore di Napoli, ai Comandanti di Carabinieri e Guardia di Finanza, così come a tutti, donne e uomini delle forze dell’ordine e delle forze armate e a tutti coloro che hanno contribuito al regolare svolgimento del G7 e alla sicurezza delle autorità presenti, va la mia più sentita gratitudine ed apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota stampa.