MINISTERO DIFESA * ISRAELE: CROSETTO, «DUE CARRI ARMATI ‘MERKAVA’ HANNO FORZATO L’INGRESSO UNIFIL, È INACCETTABILE»

18.59 - domenica 13 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Questa mattina due carri armati ‘Merkava’ delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno forzato l’ingresso principale di una base avanzata di UNIFIL, appartenente al contingente ghanese, situata lungo la Blue Line. L’incursione, effettuata in retromarcia, ha causato danni materiali, in particolare al cancello di ingresso della base.

Le IDF hanno richiesto lo spegnimento delle luci all’interno della base, richiesta respinta dal personale Unifil. I mezzi israeliani si sono ritirati dopo circa 45 minuti di permanenza.

Il ministro Crosetto (informato da questa mattina dell’accaduto) ha dichiarato che “L’incidente costituisce un atto inaccettabile nei confronti della Forza di pace delle Nazioni Unite, il cui mandato è orientato esclusivamente al mantenimento della stabilità e della sicurezza nell’area.

A seguito di questa grave violazione” – continua il ministro alla Difesa – “ho chiesto al Capo di Stato Maggiore della Difesa italiano, Generale Luciano Portolano, di mettersi in contatto con il suo omologo. Il generale Portolano ha prontamente interloquito con il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, Generale Herzi Halevi, ribadendo la necessità di evitare ulteriori azioni ostili. Stessa cosa mi ha assicurato il mio omologo, Gallant”.

Il Ministero della Difesa italiano, in stretta collaborazione con le Nazioni Unite e le parti coinvolte, continuerà a monitorare la situazione per garantire che episodi di questa natura non si ripetano.