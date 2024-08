MINISTERO DIFESA * FERRAGOSTO: CROSETTO AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, «IL VOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO È IL PILASTRO SU CUI SI FONDA LA NOSTRA LIBERTÀ»

09.23 - giovedì 15 agosto 2024

In occasione della festività di Ferragosto, il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, ha voluto esprimere, attraverso un messaggio inviato a tutti gli enti militari, la sua profonda gratitudine e riconoscimento a tutto il personale delle Forze Armate che, anche durante questo periodo festivo, continua a operare con dedizione e professionalità al servizio del Paese.

“Ferragosto è un momento di pausa per molti italiani, ma il nostro pensiero va a tutti coloro che, senza clamore e in silenzio, continuano a lavorare per garantire la sicurezza e la difesa della collettività. Siete tanti a farlo in Italia, pronti a intervenire per aiutare cittadini in difficoltà, e altrettanti all’estero, dove grazie ai vostri sacrifici l’Italia continua a essere apprezzata e rispettata nel mondo.

A tutti voi, uomini e donne delle Forze Armate, che anche ad agosto siete lontani dalle vostre famiglie per garantire la sicurezza dell’Italia e dei nostri alleati, esprimo il mio più sincero ringraziamento. Il vostro impegno quotidiano è il pilastro su cui si fonda la nostra libertà. Buon Ferragosto e grazie di cuore per il vostro servizio” ha scritto il Ministro Crosetto.

Un pensiero particolare è stato rivolto ai militari impegnati in missioni internazionali, con un’attenzione speciale verso coloro che operano in Libano, un teatro operativo complesso e delicato. “Il vostro impegno in queste aree è cruciale per la stabilità e la sicurezza della regione, e voglio assicurarvi che seguiamo costantemente la vostra situazione e siamo sempre al vostro fianco”.

Con questo messaggio, il Ministero della Difesa ha voluto ribadire l’importanza del servizio svolto da tutto il personale militare e civile, il cui impegno costante è essenziale per la protezione e la sicurezza del Paese.