MINISTERO DIFESA * ARMAMENTI: CROSETTO, «INVESTIMENTI DIFESA, SODDISFAZIONE PER ANNUNCIO DELLA PRESIDENTE VON DER LEYEN»

Difesa. Crosetto: grande soddisfazione per annuncio Presidente von der Leyen su investimenti Difesa. “Accolgo con particolare e personale, grande soddisfazione, l’annuncio della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in merito a quella che, da anni, è sempre stata una mia vera ossessione: la necessità di scorporare le spese della Difesa dal Patto di Stabilità che impone, alla Ue, e da decenni, rigide regole e vincoli di bilancio per gli Stati che ne sono membri. La odierna proposta della Presidente von der Layen va esattamente in questa precisa direzione.

La richiesta di avanzare nuove iniziative per il rafforzamento degli investimenti nella difesa, a partire dall’esclusione di queste spese dal Patto di Stabilità e Crescita, è una vittoria della ragione e della necessità, oltre che una grande vittoria politica e diplomatica dell’Italia e del governo Meloni. Sin dall’inizio del mio mandato ho sostenuto con forza questa sempre più impellente necessità: escludere dal Patto di Stabilità gli investimenti in Difesa e sicurezza ed impedire che tali finanziamenti possano intaccare o indebolire le sacrosante spese dei singoli Stati in salute, istruzione, welfare. Oggi, finalmente, la linea portata avanti dall’Italia si fa strada.

Si tratta di un primo passo, fondamentale pur se non sufficiente, nella giusta direzione. E questo perché, in questo modo, da un lato si riconosce la necessità di dotare l’Unione Europea di strumenti adeguati per affrontare le sempre maggiori e pericolose sfide poste dal disordine globale e dalla situazione internazionale e, dall’altro, si evita che tali investimenti vadano a danno di spese altrettanto importanti e cruciali per ogni Paese. L’Europa, mai come oggi, non può più permettersi di restare indietro: serve una difesa comune credibile, capace di proteggere i nostri cittadini e di garantire stabilità nel contesto geopolitico attuale.

Ora è il momento di agire con determinazione e, anche, di far seguire, alle parole, i fatti. L’Italia, in linea con le scelte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e degli sforzi innovativi continui delle nostre Forze Armate, che mi onoro di governare, continuerà a lavorare con le istituzioni europee e con i suoi Stati membri, come anche con tutti i nostri alleati strategici, affinché questo impegno si traduca in strumenti finanziari concreti e in una strategia chiara. Il prossimo passo sarà la presentazione del Libro bianco della difesa dell’UE, un’occasione cruciale per delineare il futuro della nostra sicurezza collettiva.

La Difesa italiana è pronta a fare la sua parte, con responsabilità e con la convinzione che una difesa più forte vuol dire avere un’Europa più sicura e autorevole, ma anche più salda nei suoi principi democratici e di benessere collettivo per i suoi cittadini, nel nostro continente come nel mondo.” Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto.