MINISTERO DIFESA * AERONAUTICA MILITARE: «ALLARME BOMBA VOLO NEW YORK -DELHI, AEREO AMERICAN AIRLINES INTERCETTATO E SCORTATO ALL’ATTERRAGGIO A FIUMICINO DA DUE CACCIA EUROFIGHTER» (VIDEO – PHOTO)

Allarme bomba volo new York -Delhi: aereo American Airlines intercettato e scortato all’atterraggio a Fiumicino da due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare.

Nel pomeriggio di oggi due velivoli Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati su allarme da Grosseto, in gergo tecnico “ scramble ”, per identificare e condurre all’atterraggio un aereo della compagnia American Airlines, partito da New York e diretto a Delhi, che aveva cambiato la sua rotta a causa di una segnalazione di un presunto ordigno esplosivo a bordo.

I due Eurofighter, raggiunto il velivolo, lo hanno scortato in sicurezza consentendone l’atterraggio senza ulteriori problemi sull’aeroporto romano di Fiumicino intorno alle ore 17:30.

L’ordine di decollo immediato è scattato poco dopo le 16 da parte del CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile dell’area, sotto il controllo dell’11° Gruppo Difesa Aerea Missilistica Integrata (D.A.M.I.) di Poggio Renatico.

L’Aeronautica Militare assicura 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale, mediante un complesso sistema di difesa aerea integrato sin dal tempo di pace con quello degli altri paesi NATO.