MINISTERO CULTURA * #DOMENICALMUSEO”: SANGIULIANO, « DATI PROVVISORI VISITATORI, COLOSSEO (ANFITEATRO FLAVIO) 21.445 / PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI 20.828 / REGGIA CASERTA 12.615 »

19.34 - domenica 3 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Cultura, Sangiuliano: “Ancora un grande successo per #domenicalmuseo”. “Ancora un grande successo per #domenicalmuseo. Numerosi italiani e turisti hanno scelto di trascorrere questa giornata in un luogo della cultura statale e, grazie all’ingresso libero nella prima domenica del mese, hanno potuto godere gratuitamente del nostro straordinario patrimonio culturale, accrescendo le proprie conoscenze, ampliando i propri orizzonti, trascorrendo del tempo immersi nella bellezza e divenendo più consapevoli dell’eredità delle molte civiltà fiorite nel nostro territorio, elemento fondante della nostra identità”.

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che commenta i primi numeri della domenica al museo finora disponibili.

Di seguito si riportano i dati provvisori pervenuti:

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 21.445;

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 20.828;

Reggia di Caserta 12.615;

Pantheon 10.805;

Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 9.942;

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 7.658;

Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 7.132;

Galleria dell’Accademia di Firenze 6.889;

Villae – Villa d’Este 6.716;

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 6.377;

Musei Reali di Torino 5.542;

Museo archeologico nazionale di Napoli 4.420;

Villae – Villa Adriana 4.368;

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 4.056;

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 4.037;

Parco archeologico di Ercolano 3.434;

Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 3.133;

Terme di Caracalla 2.654;

Certosa e Museo di San Martino 2.462;

Musei del Bargello – Cappelle Medicee 2.198;

Castel del Monte 2.115;

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 2.039;

Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 1.993;

Galleria Borghese 1.930;

Pinacoteca di Brera 1.836;

MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1.715;

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 1.411;

Gallerie dell’Accademia di Venezia 1.290;

Palazzo Farnese di Caprarola 1.288;

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 1.112;

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 1.104;

Castello svevo di Bari 1.063;

Complesso monumentale della Pilotta 1.040;

Galleria nazionale delle Marche 1.033.

A questi dati si aggiungono 12.636 visitatori del Vittoriano e 10.895 visitatori del Giardino di Boboli.